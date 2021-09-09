Кокорин: очень хочу играть, готов быть даже защитником
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Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин признался, что очень хочет играть в футбол и готов закрывать любую позицию на поле.
«Для меня сейчас самое главное — быть готовым физически. И я очень хочу играть. Я не против быть нападающим, играть справа, слева, по центру, даже как защитник… Я просто хочу играть и обретать стабильность», — приводит слова Кокорина официальный сайт «Фиорентины».
Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.
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