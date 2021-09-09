Гондурасец Мойя забил сборной США. Ранее он жил в Америке в статусе нелегала

Нападающий сборной Гондураса Брайан Веласкес Мойя, который забил гол в ворота национальной команды США (1:4) в отборочном цикле к чемпионату мира по футболу – 2022, раньше жил в Америке в статусе нелегала, сообщает спортивный журналист Джонатан Ярдли.
По информации источника, Мойя проживал в Соединённых Штатах Америки без разрешительных документов, поэтому не мог закрепиться на профессиональном уровне. Он пробовал свои силы в различных любительских командах. Но со временем нападающий принял решение вернуться в Гондурас, чтобы стать профессиональным футболистом.
Напомним, накануне сборные Гондураса и США сошлись в отборочном цикле к чемпионату мира по футболу – 2022. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей. Единственный гол хозяев записал на свой счёт Мойя.
- 9 сентября 2021
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