Гондурасец Мойя забил сборной США. Ранее он жил в Америке в статусе нелегала

Нападающий сборной Гондураса Брайан Веласкес Мойя, который забил гол в ворота национальной команды США (1:4) в отборочном цикле к чемпионату мира по футболу – 2022, раньше жил в Америке в статусе нелегала, сообщает спортивный журналист Джонатан Ярдли.



По информации источника, Мойя проживал в Соединённых Штатах Америки без разрешительных документов, поэтому не мог закрепиться на профессиональном уровне. Он пробовал свои силы в различных любительских командах. Но со временем нападающий принял решение вернуться в Гондурас, чтобы стать профессиональным футболистом.



Напомним, накануне сборные Гондураса и США сошлись в отборочном цикле к чемпионату мира по футболу – 2022. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей. Единственный гол хозяев записал на свой счёт Мойя.

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