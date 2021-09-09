Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

На матчи «Спартака» с «Легией» и «Химками» допустят до 3 тыс. фанатов

На матчи «Спартака» с «Легией» и «Химками» допустят до 3 тыс. фанатов
Комментарии

На матчах московского «Спартака» с «Легией» и «Химками», которые пройдут на стадионе «Открытие Арена», смогут присутствовать до трёх тысяч болельщиков.

«Разрешённое количество зрителей на «Химки» и «Легию» остаётся прежним — до 3000. Роспотребнадзор не разрешил увеличить квоту. Но и сокращать пока не стал», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Спартака».

Ранее стало известно, что дерби между ЦСКА и «Спартаком» 19 сентября, с большой долей вероятности, пройдёт при 30% вместимости. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 19 сентября на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. После шести туров «Спартак», набрав 7 очков, располагается на десятой строчке.

Напомним, ранее «Спартак» сделал запрос в Роспотребнадзор с просьбой увеличить квоту болельщиков на ближайшие домашние матчи.

Новость по теме
«Спартак» попросил Роспотребнадзор увеличить квоту зрителей на игры с «Химками» и «Легией»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021