На матчи «Спартака» с «Легией» и «Химками» допустят до 3 тыс. фанатов

На матчах московского «Спартака» с «Легией» и «Химками», которые пройдут на стадионе «Открытие Арена», смогут присутствовать до трёх тысяч болельщиков.
«Разрешённое количество зрителей на «Химки» и «Легию» остаётся прежним — до 3000. Роспотребнадзор не разрешил увеличить квоту. Но и сокращать пока не стал», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Спартака».
Ранее стало известно, что дерби между ЦСКА и «Спартаком» 19 сентября, с большой долей вероятности, пройдёт при 30% вместимости. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 19 сентября на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. После шести туров «Спартак», набрав 7 очков, располагается на десятой строчке.
Напомним, ранее «Спартак» сделал запрос в Роспотребнадзор с просьбой увеличить квоту болельщиков на ближайшие домашние матчи.
- 9 сентября 2021
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