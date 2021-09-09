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«Чемпионат» вручил Максименко награду «Лучшего вратаря РПЛ сезона-2020/2021»

«Чемпионат» вручил Максименко награду «Лучшего вратаря РПЛ сезона-2020/2021»
Александр Максименко
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«Чемпионат» совместно с бывшим игроком сборной России по футболу Владимиром Габуловым выбрал лучшего вратаря РПЛ прошлого сезона. Им стал голкипер ФК «Спартак» Александр Максименко.

Эксперт «Чемпионата» Владимир Габулов в прошлом сезоне выбирал топ-5 вратарей по итогам каждого тура РПЛ. Работа голкиперов оценивалась по пятибалльной шкале: Александр Максименко набрал 44 очка. Также в тройке лучших оказались Юрий Дюпин и Игорь Акинфеев.

«Мне очень приятно получить этот приз. Это даёт дополнительную мотивацию работать ещё больше и быть ещё сильнее. Всем спасибо!» — сказал Александр Максименко «Чемпионату».

Максименко дебютировал за «Спартак» в Премьер-Лиге 28 июля 2018 года и проводит свой четвёртый сезон за московский клуб. В минувшем сезоне РПЛ голкипер провёл 29 матчей, из которых шесть отыграл на ноль.

Кадры награждения Александра Максименко — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

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