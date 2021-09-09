На «Олд Траффорд» повесили портрет Роналду. Для этого пришлось уменьшить изображение Бруну

«Манчестер Юнайтед» поместил изображение португальского форварда Криштиану Роналду на фасаде стадиона «Олд Траффорд». Для того чтобы вместить портрет 36-летнего форварда, пришлось уменьшить изображение полузащитника Бруну Фернандеша, сообщает Mirror.
Фото доступно в «твиттере» Mirror Football.
Роналду стал игроком «МЮ» 27 августа, перейдя из туринского «Ювентуса». Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий выступал с 2018 года. Португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».
Видео тренировки Криштиану Роналду в «МЮ»
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