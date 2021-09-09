Зе Луиш: у меня забрали право играть в футбол, но я вновь выйду на поле, неважно где

Нападающий московского «Локомотива» Зе Луиш в «Инстаграме» прокомментировал свою отзаявку из Российской Премьер-Лиги.
«Футболисту просто хочется играть в футбол. Сейчас у меня забрали это право, но я пообещал себе, что вернусь сильным, как никогда раньше, просто чтобы делать то, что я люблю. Неважно где», — написал у себя в «сториз» форвард из Кабо-Верде.
1 сентября «Локомотив» отзаявил травмированного Зе Луиша с целью включить в заявку новичков команды, голландца Гирано Керка и англичанина Фаустино Анджорина.
После шести туров Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» набрал 12 очков и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице. Лидирует в первенстве действующий чемпион «Зенит» (14).
Следующую игру московский клуб проведёт с самарскими «Крыльями Советов». 11 сентября команды встретятся в 7-ом туре Российской Премьер-Лиги. Старт — в 14:00 мск.
- 9 сентября 2021
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