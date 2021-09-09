Матч «Локомотив — «Крылья Советов» смогут посетить до 3 тыс. болельщиков

Матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив — «Крылья Советов» смогут посетить до 3 тыс. болельщиков, сообщает пресс-служба железнодорожников. Соответствующее решение принял Роспотребнадзор.



В связи с этим встречу смогут посетить только владельцы сезонных абонементов. На протяжении всего матча болельщикам необходимо будет соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Зрители с повышенной температурой тела не будут допущены на стадион.



Встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив — «Крылья Советов» состоится 11 сентября. Старт — в 14:00 мск. После шести туров Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» набрал 12 очков и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице. Лидирует в первенстве действующий чемпион «Зенит» (14).

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