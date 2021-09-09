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Самуэль Это′О: Эден Азар вернётся на свой лучший уровень в этом году

Самуэль Это′О: Эден Азар вернётся на свой лучший уровень в этом году
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Бывший нападающий мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны» Самуэль Это′О поделился мнением о перспективах полузащитника мадридцев Эдена Азара.

«Эден Азар вернётся на свой лучший уровень, это будет его год», – приводит слова камерунского форварда RMC Sport.

Ранее стало известно, что «Ювентус» летом проявлял интерес к полузащитнику «Реала» Эдену Азару. До этого бельгиец семь лет защищал цвета «Челси», а в начале карьеры играл за «Лилль». В завершившемся сезоне Эден принял участие в 14 матчах испанской Примеры, забил два гола и отдал две результативные передачи.

На минувшем чемпионате Европы по футболу 2020 года Азар провёл за сборную Бельгии четыре матча, в которых отметился результативной передачей.

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