Сафонов: я не в лучших кондициях для сборной сейчас, трезво оцениваю себя

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о решении тренерского штаба сборной России не приглашать его на сентябрьские матчи квалификации на чемпионат мира 2022 года.
«Интересно следить за сборной. Со всеми ребятами я играл в команде, поэтому мне интересно. Я за них переживаю. Я трезво оцениваю себя. Мне кажется, сейчас я не в лучших кондициях для сборной, а там должны играть лучшие. Те, кто сейчас в форме, кто на данный момент сильнее. Не скажу, что я самый сильный на данный момент. Мне нужно набрать форму, и тогда мы поборемся. Думаю, Гильерме делает всё, что от него требует тренерский штаб. Тренерский штаб может быть доволен. По мне – так. Я всё сделаю, чтобы вернуться к октябрьским матчам. Это возможно, а там уже дело за тренерским штабом. Я буду всё для этого делать», — сказал Сафонов в интервью журналисту Тимуру Журавелю.
- 9 сентября 2021
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