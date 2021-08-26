Илья Жигулёв рассказал о том, как перенёс землетрясение

Российский игрок польского футбольного клуба «Заглембе» Илья Жигулёв прокомментировал переезд заграницу.

«После окончания сезона я хотел скорее определиться со своим будущим. Из предложенных моим агентом Аланом Прудниковым вариантов «Заглембе» был по всем параметрам лучшим. Я знаю, что чемпионат Польши очень интересный и интенсивный. Хочется скорее ощутить это на себе. С нетерпением жду момента, когда выйду на поле. В плане футбола пока не могу ответить — думаю, нужно какое-то время, чтобы больше понять. Что касается жизни, то Любин — классический небольшой европейский городок. Уже успел посетить некоторые места. В целом всё устраивает, всё нравится. Благо Женя Башкиров много помогает. Без него было бы сложнее. Мы не были знакомы до моего перехода, но сейчас много общаемся — ему тоже проще, что ещё один русский появился в команде.

Я жил на одиннадцатом или двенадцатом этаже отеля, где клуб снимал номера приезжим игрокам. Ко мне тогда как раз жена приехала (на тот момент — девушка). Мы легли спать и посреди ночи я проснулся от ощущения, что кровать пошатнулась. Оказалось, это был первый толчок. Я открыл глаза, привстал, никаких движений не ощутил, а потом стены резко начали трястись. Это продолжалось секунд пять.



Я не понял, что происходит, и спустя какое-то время лёг дальше спать. Утром только узнал, что это было землетрясение — пять баллов. Многие ребята сразу побежали вниз и до утра там сидели. Нам потом тренер сказал, что надо было спать идти — нашу гостиницу ещё в советское время строили как раз на этот случай», — приводит слова Жигулёва «Матч ТВ».