Роспотребнадзор подал в суд на РПЛ и стадион «Калининград» из-за коронавирусных нарушений

В Ленинградский районный суд города Калининграда поступили два иска, истцом в которых выступает Роспотребнадзор по Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба районного суда города Калининграда.



Источник информирует, что Роспотребнадзор подал в суд на Российскую Премьер-Лигу и стадион «Калининград». Отдел Роспотребнадзора сообщает, что во время проведения футбольного матча за Суперкубок между «Зенитом» и «Локомотивом» были нарушены санитарно-эпидемиологические требования. Зрители на трибунах находились без масок, социальная дистанция не соблюдалась, на фанатских секторах было массовое скопление болельщиков.

Согласно отчёту билетной системы, для прохода на стадион «Калининград» 17 июля 2021 года были использованы 13 653 билета.