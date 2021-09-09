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Президент «Баварии» — о кризисе: надо регулировать зарплаты игроков и суммы трансферов

Президент «Баварии» — о кризисе: надо регулировать зарплаты игроков и суммы трансферов
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Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал влияние финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, на клубный футбол.

«Необходимо регулировать зарплаты игроков, суммы трансферов и доходы посредников. Об этом давно говорили, но никогда не делали. Например, агенты стали зарабатывать слишком много. Возможно, кризис – это возможность решить проблему сейчас. Тогда этот спорт сможет выжить. Я не хочу сказать, что проект Суперлиги никогда не будет реализован. Но этого, конечно, не произойдёт в ближайшее время», – приводит слова Хайнера AS.

Напомним, «Бавария» является действующим победителем Бундеслиги. В первых трёх матчах нынешнего сезона команда одержала две победы и однажды сыграла вничью.

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