Эриксен может начать лёгкие тренировки через месяц. В июне он перенёс остановку сердца

Полузащитник «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен может начать лёгкие тренировки через месяц. Он будет заниматься в Дании.
В июне датский полузащитник перенёс остановку сердца.
Как сообщает Passione Inter, Эриксен ожидает вердикта врачей и в октябре может приступить к базовым физическим нагрузкам – использованию велотренажера, бегу, лёгкой работе с мячом.
При этом заниматься он будет в Дании, так как в Италии установлены строгие ограничения на работу с имплантированным дефибриллятором.
Напомним, 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, а затем увезли в больницу. Позднее выяснилось, что игрок перенёс остановку сердца. Кристиану установили кардиовертер-дефибриллятор.
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