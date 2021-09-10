«Барселона» представила Люка де Йонга на «Камп Ноу»
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Пресс-служба каталонской «Барселоны» опубликовала видеоролик с представления на домашнем стадионе сине-гранатовых «Камп Ноу» 31-летнего нидерландского форварда Люка де Йонга, перешедшего в заключительный день трансферного окна из испанской «Севильи» на правах аренды.
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, в прошлом сезоне за «Севилью» футболист провёл 48 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал одну результативную передачу.
Футболист знаком нынешнему тренеру сине-гранатовых Рональду Куману по работе в сборной Нидерландов.
Ранее представители Ла Лиги сообщали, что трансфер де Йонга в «Барселону» и аренда Антуана Гризманна с правом выкупа в «Атлетико» были зарегистрированы в последние минуты летнего трансферного окна.
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