«Барселона» представила Люка де Йонга на «Камп Ноу»

Пресс-служба каталонской «Барселоны» опубликовала видеоролик с представления на домашнем стадионе сине-гранатовых «Камп Ноу» 31-летнего нидерландского форварда Люка де Йонга, перешедшего в заключительный день трансферного окна из испанской «Севильи» на правах аренды.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, в прошлом сезоне за «Севилью» футболист провёл 48 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал одну результативную передачу.



Футболист знаком нынешнему тренеру сине-гранатовых Рональду Куману по работе в сборной Нидерландов.



Ранее представители Ла Лиги сообщали, что трансфер де Йонга в «Барселону» и аренда Антуана Гризманна с правом выкупа в «Атлетико» были зарегистрированы в последние минуты летнего трансферного окна.