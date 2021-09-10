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Мигел Данни: у Руя Витории в «Спартаке» нет результата, но хочу, чтобы он справился

Мигел Данни: у Руя Витории в «Спартаке» нет результата, но хочу, чтобы он справился
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Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и московского «Динамо» Мигел Данни поделился мнением о главном тренере «Спартака» Руе Витории.

«У Витории в «Спартаке» нет результата, но, я думаю, он хороший тренер. В «Бенфике» у него дела шли хорошо. Нужно дать ему немного времени. Я не знаю, уволят ли его, если «Спартак» проиграет ещё несколько матчей. Я не президент. Лучше ли подходит Фонсека? Он тоже хороший португальский тренер. Но я хочу, чтобы Руй Витория справился», — передаёт слова Данни корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.

Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год. В составе клуба из Санкт-Петербурга Данни — обладатель Суперкубка УЕФА (2008), чемпион России (сезон-2010, 2011/2012, 2014/2015), обладатель Кубка (сезон-2009/2010, 2015/2016) и Суперкубка (2011, 2015) России. Кроме того, с 2005 по 2008 год Данни защищал цвета московского «Динамо».

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