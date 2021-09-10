Онопко – о Кубке Легенд: у нашей команды тактика «Россия, вперёд»

Бывший защитник сборной России Виктор Онопко, ныне представляющий страну на Кубке Легенд, высказался после стартовой победы национальной команды в матче с Германией (10:4).

«Кубку легенд будет уже 15 лет — хорошо, что такой турнир проводится каждый год. Мы победили сборную Германии, но впереди нас ждёт игра с Турцией. Чтобы попасть в финал, нужно выиграть этот матч. Серьёзно настраиваемся на победу в этом турнире: специально готовились, тренировались, знаем об интересе болельщиков. Как я тренировался, будучи в тренерском штабе сборной России? Я тренировался с ребятами, в свободное время готовясь к Кубку легенд.

Завтра планирую поехать на «Спартак», игра будет в семь часов вечера, поэтому Кубок легенд не помешает просмотру матчей РПЛ. Разговаривал с Валерием Георгиевичем, он знает, сказал: «Обязательно поезжай, это хороший турнир, это Россия», пожелал удачи перед турниром. Бывших футболистов не бывает. Можно назвать нас ветеранами, но все ребята, которые принимают участие в этом турнире, в своё время играли за сборную России. Сегодня мы тоже представляем нашу страну, для нас это большое событие. У нашей команды тактика «Россия, вперёд».

Хотел бы поблагодарить всех участников, которые приехали на Кубок легенд, в том числе и сборную Германии. Не знаю силу сборной Турции, нам ещё предстоит с ними сыграть. Говорят, у них очень молодые игроки. В Россию все приезжают с желанием и любовью, знают этот турнир. Здесь всегда позитив: в футболе, в общении, в традициях, которые нас всех объединяют.

Наша команда моложе сборной Германии? Они знали об этом, когда формировали состав. Знаю, что хотел приехать Кевин Кураньи, но не смог из-за положительного теста на коронавирус перед вылетом. Моя первая игра с Германией была в 1992 году, для меня это была сборная СССР, которая прошла через долгий отборочный путь.

Нам как участникам Кубка легенд, в отличие от сборной России, сахар не запрещён. Каждый сам решает, что ему употреблять в пищу», — передаёт слова Онопко корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.