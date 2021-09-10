Сборная России победила Германию в матче Кубка Легенд

Сегодня, 10 сентября, сборная России встретилась с национальной командой Германии в матче Кубка Легенд. Игра завершилась победой российских «ветеранов» со счётом 10:4.

Забитыми мячами в составе сборной России отметились Павел Погребняк (5 голов), Егор Титов, Олег Карнаухов, Сергей Игнашевич, Дмитрий Аленичев и Константин Головской. В составе немецкой команды дубль сделал форвард Какау, также голом отметился Хайнрих и в одном эпизоде мяч в ворота россиян срезал Александр Самедов.

Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу сборной легенд России.

Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года. Команды поделены на две группы, после группового этапа начинается плей-офф. Встречи проходят в формате «5 полевых плюс вратарь» в два тайма по 20 минут.