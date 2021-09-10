Газизов: «Уфа» договорилась о бесплатной аренде Данченко, не потянула небольшую зарплату

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что клуб находится в сложной финансовой ситуации.



«В тех условиях, которые у нас есть, что можем позволить себе по зарплатам, мы сработали, надеюсь, хорошо. Время покажет. Кого-то отмечать не хочу. Это всё наши ребята. Надеюсь, что нам удастся показать хороший футбол. Хотелось бы лучше, будь у нас другой уровень зарплат и возможностей. Но мы не могли себе этого позволить. Даже в конце по Данченко мы разговаривали до последних минут. Договорились о бесплатной аренде. Но и то, даже ту его небольшую зарплату не смогли потянуть. Рисковать никто не хотел.



Всё зависит от денег. Просто не хочу называть зарплаты, которые мы можем себе позволить. Но в таком узком коридоре трансферном работать очень трудно. Чуть выше — и уже себе позволить не могли. Предложения были хорошие и игроки качественные. Но решили не рисковать, чтобы не быть должниками», — цитирует Газизова «Спорт Бизнес Online».

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