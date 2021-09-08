Глава Башкирии заверил Беленова, что «Уфа» получит базового спонсора

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров заявил, что у «Уфы» появится базовый спонсор.
Вратарь «Уфы» Александр Беленов во время прямой линии с главой республики задал ему вопрос о финансировании и будущем башкирского клуба. «Хотелось бы получить поддержку республики и стабильное финансирование на развитие футбола», — приводит слова футболиста «Башинформ».
Хабиров ответил, что уже получено согласие одного из крупных предприятий Башкирии профинансировать клуб. «Я сейчас не хочу называть это предприятие. У вас будет базовая организация или, как говорят, спонсор. Я вам точно говорю. Этот вопрос мы проговорили, в том числе и в правительстве РФ. Мы постоянно находимся в рабочем общении, поэтому просьба какое-то время подождать. Если это займёт большее время, тогда будем принимать какие-то паллиативные меры, чтобы вы работали и, самое главное, играли. Не я начинал продвижение клуба «Уфа» в Высшую лигу, и я не имею права останавливать это движение. Поэтому я сделаю всё возможное, чтобы вы играли. А с вас уже хорошая игра», — сказал глава республики.
- 8 сентября 2021
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