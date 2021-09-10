«Енисей» обыграл «Балтику» и обошёл калининградцев в турнирной таблице
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Красноярский «Енисей» одержал победу над калининградской «Балтикой» в матче 10-го тура первенства Футбольной национальной лиги.
Встреча, состоявшаяся в Красноярске, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол в встрече на 65-й минуте забил Николай Марков. На 69-й минуте защитник «Енисея» Валерий Кичин мог увеличить преимущество своей команды, однако не реализовал пенальти.
На данный момент красноярцы поднялись на 10-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 14 очков. «Балтика» располагается на 12-й строчке с 12 очками.
В следующем туре «Енисей» сыграет в гостях с воронежским «Факелом», а клуб из Калининграда примет у себя «Кубань». Обе встречи состоятся в среду, 15 сентября.
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