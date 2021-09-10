Клопп — о ЧМ раз в 2 года: беспощадное расписание. В итоге всё дело в деньгах

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил мнение относительно идеи проводить чемпионат мира по футболу раз в два года.
«В мире нет другого спорта с таким беспощадным расписанием. Есть более сложные виды спорта, такие как лёгкая атлетика, марафоны, но они не бегают по 20-30-40 раз в год.
Мы все знаем, почему это происходит. Что бы люди ни говорили о предоставлении различным странам возможностей, в итоге всё дело в деньгах.
Это нормально. Но в какой-то момент кто-то должен понять, что без футболистов — самых важных ингредиентов этой замечательной игры — мы не сможем в неё играть. Нет никого важнее игроков.
Должен настать момент, когда все федерации сядут вместе и начнут думать об игре, а не только о своей выгоде. Мне уже 54 года, и я не уверен, что доживу до момента, когда это произойдёт», — цитирует Клоппа BBC.
- 10 сентября 2021
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