Клопп рассказал, как отреагировал на ушиб Ван Дейка в матче с Турцией

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о физическом состоянии защитника Вирджила ван Дейка, получившего ушиб в матче Нидерландов с Турцией (6:1) в квалификации ЧМ-2022.

«Было тревожно, сами понимаете. После матча я написал ему: «Ты в порядке?» – «Да» – «Сто процентов?» – «Двести» – «Пришлешь мне видео, чтобы я увидел, что ты не хромаешь?» – «Да, всё пройдёт».

В общем, это был непростой момент, но, не считая этого, все в порядке», – приводит слова Клоппа официальный сайт мерсисайдцев.

12 сентября «Ливерпуль» в рамках 4-ого тура АПЛ встретится «Лидсом» в гостях.

Напомним, ван Дейк получил травму в столкновении с вратарём «Эвертона» Джорданом Пикфордом в матче 5-го тура английской Премьер-лиги сезона 2020-2021 (2:2). Голкипер прыгнул ему в ноги, однако избежал наказания, поскольку у нидерландца зафиксировали офсайд. У Вирджила впоследствии была диагностирована травма крестообразных связок колена.