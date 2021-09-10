12 сентября «Реал» вернётся на «Сантьяго Бернабеу»

В воскресенье, 12 сентября, мадридский «Реал» сыграет первую игру после реконструкции на обновлённом «Сантьяго Бернабеу», сообщает Mundo Deportivo.
В рамках 4-го тура испанской Примеры «сливочные» примут на своём поле «Сельту». На стадионе смогут присутствовать 23 тысячи зрителей.
Реконструкция арены началась в 2019 году. Бюджет строительства оценивается около € 500 млн. Несмотря на возобновление матчей, работы будут продолжаться до конца 2022 года.
Ранее стадион дважды реконструировался — в 1982 и 2001 годах. Вместимость «Сантьяго Бернабеу» составляет 81 044 зрителей. Игры прошлого сезона «Реал» проводил на стадионе «Альфредо ди Стефано».
После трёх сыгранных туров Примеры «сливочные» возглавляют таблицу чемпионата с семью баллами в активе.
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