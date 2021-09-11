Тухель рассказал, зачем «Челси» нужен Сауль

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал подписание полузащитника мадридского «Атлетико» Сауля Ньигеса.



«Мы договорились, что Билли Гилмор поедет в «Норвич», чтобы получать больше игрового времени в АПЛ, и он был нашим четвёртым полузащитником в прошлом сезоне. Теперь, в связи с ситуацией с коронавирусом и после Евро и Кубка Америки, лично я был немного обеспокоен тем, что у меня на этот сезон останутся только Ковачич, Жоржиньо и Канте.



Это произошло не из-за недостатка класса или характера, я самый счастливый тренер, поскольку в моём распоряжении есть эти трое парней, но с точки зрения этого всё было немного непредсказуемо. В декабре у нас будет клубный чемпионат мира, впереди много матчей, и никто не знает, что произойдёт. В большинстве случаев всегда играют двое из трёх. Как только игрок получает травму или дисквалификацию, появляется опасность перегрузить игроков.



Поэтому мы искали игрока, но не отчаянно, а в плане альтернативы, и Сауль много лет был на радаре «Челси». Я много лет знаю этого игрока, я пытался приобрести его, когда работал в других клубах, но это было невозможно. Поэтому, когда ситуация подходила к концу и появилась возможность взять игрока в аренду, мы были рады этому.



Думаю, это именно тот тип игрока, который нам нужен, чтобы иногда давать Жоржиньо и Канте передышку, в которой они нуждаются. Это очень стратегический игрок, у него хорошие навыки паса, он очень работоспособен, и он пришёл из непростого клуба. Я думаю, что он отлично подходит команде, и поэтому я абсолютно счастлив. У нас не самая большая команда с точки зрения количества игроков, но у нас сильная команда с точки зрения класса и характера, и я очень рад, что теперь Сауль является её важной частью», — цитирует Тухеля официальный сайт «Челси».



Напомним, «Челси» взял Сауля в аренду у мадридского «Атлетико» за € 5 млн с правом выкупа за € 35 млн.