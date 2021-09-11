Максименко: Кафанов сплотил вратарей в сборной. У него нет мелочей

Голкипер «Спартака» и сборной России Александр Максименко рассказал о работе с тренером вратарей национальной команды Виталием Кафановым.

«Как Кафанов объяснил, что не попал в заявку на первые матчи? Мы поговорили на свои темы, обсудили недочёты.

Привыкать к работе с бригадой вратарей в сборной было вообще несложно – мы заочно плюс-минус друг друга знали. Сразу нашли общий язык – у нас времени на притирку особо не было. И Витальевич (Кафанов – тренер вратарей сборной. – Прим. «Чемпионата») нас сплотил, так что проблем не было.

Что касается того, что про Кафанова говорят как о лучшем российском тренере вратарей и что с ним можно много говорить о футболе, то я это прочувствовал. Ты это чувствуешь и в тренировочном процессе, и в жизни с ним много разговариваешь. Мы общались и после оглашения списков, и в сборной, плюс были вратарские теории. Подтверждается, что у него нет мелочей», — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, в сентябре сборная России в рамках отбора ЧМ-2022 сыграла вничью с Хорватией (0:0) и обыграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0).