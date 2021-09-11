«Локомотив» — «Крылья Советов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 11 сентября, состоится матч «Локомотив» — «Крылья Советов». Встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Крылья Советов».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Андрей Веретешкин и Роман Милюченко (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Константин Аверьянов (Санкт-Петербург).



Московский «Локомотив» в 6 матчах набрал 12 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Самарские «Крылья Советов» (7) — на 11-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (14).