Кавани назвал футболиста, против которого ему было сложнее всего играть

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани назвал имя защитника, против которого ему было сложнее всего играть.
«Вы можете себе представить, что я играл против множества разных противников, и против очень сильных тоже. Но я всегда говорил, что самым сложным защитником, с которым мне приходилось сталкиваться, был Джорджо Кьеллини.
Мы играли друг против друга во многих матчах, и мы боролись друг с другом на каждом участке поля, так что да, я могу вам сказать, что Джорджо Кьеллини был самым жёстким защитником, против которого я когда-либо играл», – приводит слова Кавани официальный сайт манкунианцев.
В прошлом сезоне Кавани забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи в 26 матчах АПЛ.
В нынешнем розыгрыше АПЛ уругвайский форвард принял участие в матче с «Вулверхэмптоном», который закончился победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.
- 11 сентября 2021
-
13:30
-
13:25
-
13:01
-
12:57
-
12:51
-
12:40
-
12:37
-
12:12
-
12:05
-
11:57
-
11:45
-
11:45
-
11:30
-
11:14
-
11:14
-
11:04
-
10:53
-
10:30
-
10:27
-
10:20
-
10:04
-
10:00
-
09:59
-
09:56
-
09:48
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
09:14
-
09:12
-
08:55
-
08:31
-
08:20
-
07:50