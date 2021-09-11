Кавани назвал футболиста, против которого ему было сложнее всего играть

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани назвал имя защитника, против которого ему было сложнее всего играть.

«Вы можете себе представить, что я играл против множества разных противников, и против очень сильных тоже. Но я всегда говорил, что самым сложным защитником, с которым мне приходилось сталкиваться, был Джорджо Кьеллини.

Мы играли друг против друга во многих матчах, и мы боролись друг с другом на каждом участке поля, так что да, я могу вам сказать, что Джорджо Кьеллини был самым жёстким защитником, против которого я когда-либо играл», – приводит слова Кавани официальный сайт манкунианцев.

В прошлом сезоне Кавани забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи в 26 матчах АПЛ.

В нынешнем розыгрыше АПЛ уругвайский форвард принял участие в матче с «Вулверхэмптоном», который закончился победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.