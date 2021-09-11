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«Локомотив» — «Крылья Советов»: составы команд на матч 7-го тура РПЛ

«Локомотив» — «Крылья Советов»: составы команд на матч 7-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Крыльев Советов» на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Крылья Советов».

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Едвай, Магкеев, Тикнизян, Бека Бека, Куликов, Петров, Жемалетдинов, Смолов, Керк.

Запасные: Худяков, Савин, Мурило, Пабло, Рыбус, Ненахов, Марадишвили, Бабкин, Анджорин, Камано, Лисакович.

«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Горшков, Бейл, Зиньковский, Пруцев, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Сарвели.

Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Солдатенков, Зеффан, Кабутов, Якуба, Липовой, Витюгов, Пиняев, Глушенков, Цыпченко.

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