«Лестер Сити» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 11 сентября, состоится матч «Лестер Сити» — «Манчестер Сити». Встреча 4-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер Сити» — «Манчестер Сити».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогать ему будут ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.



«Манчестер Сити» в 3 матчах набрал 6 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Лестер Сити» (6) — на 9-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Тоттенхэм Хотспур», набравший 9 очков.

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