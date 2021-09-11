«Брентфорд» — «Брайтон энд Хоув Альбион»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 11 сентября, состоится матч «Брентфорд» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча 4-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» — «Брайтон энд Хоув Альбион».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. Помогать ему будут ассистенты Даррен Кэнн и Марк Скоулз. Резервный рефери — Дин Уайтстоун.



«Брайтон энд Хоув Альбион» в 3 матчах набрал 6 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Брентфорд» (5) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Тоттенхэм Хотспур», набравший 9 очков.