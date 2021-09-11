Гвардиола: я многому учусь у Роджерса

В преддверии матча 4-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Лестер Сити» главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола высказал мнение о сопернике и работе их главного тренера Брендана Роджерса. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«В течение нескольких лет «Лестер» стал одним из главных соперников — командой высшего класса. Я большой поклонник работы Роджерса. Я многому учусь, наблюдая за его командами.



У них прекрасные спортивные директоры, которые понимают, кого нужно брать. Играть с «Лестером» на выезде всегда тяжело, но мы готовы к этому вызову», — цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».



В трёх матчах нынешнего розыгрыша английской Премьер-лиги «горожане» набрали 6 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице. «Лестер Сити» (6) — на 9-м месте.