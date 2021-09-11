«Зенит» — «Ахмат»: Малком и Клаудиньо — в запасе хозяев

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Ахмата» на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Ахмат».



«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мостовой, Вендел, Дзюба, Азмун.

Запасные: Кержаков, Одоевский, Круговой, Хотулёв, Ловрен, Кравцов, Клаудиньо, Малком, Кузнецов.

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семёнов, Лысцов, Нижич, Тодорович, Тимофеев, Уткин, Харин, Полярус, Конате.

Запасные: Мелихов, Пуцко, Быстров, Коновалов, Карапузов, Садулаев, Адуев, Кадыров, Архипов, Себаи.

Санкт-петербургский «Зенит» в 6 матчах набрал 14 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Грозненский «Ахмат» (9) — на 8-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (13) и «Сочи» (12).