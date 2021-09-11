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Погребняк высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ

Погребняк высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ
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Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк отреагировал на новость о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Я играл во время, когда лимита не было, когда была чистая мужская конкуренция. Сложно говорить, мы же не можем сразу всё взять и отменить, тем более по этому поводу вчера высказался президент России. Посмотрим, как отреагирует РФС.

Когда я был в Германии, в «Штутгарте», я понял, что нас там не ждут. Там конкуренция, на каждой тренировке надо добиваться места в составе. Если ты не лучший, тебя отправят назад домой. Я был сильнее, поэтому ставили меня», — передаёт слова Погребняка корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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