«Арсенал» переиграл Норвич и одержал первую победу в АПЛ
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Сегодня, 11 сентября, состоялся матч «Арсенал» — «Норвич». Встреча 4-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. «Арсенал» оказался сильнее соперника со счётом 1:0 и одержал первую победу в нынешнем розыгрыше АПЛ. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.
Встреча получилась напряжённой и не изобиловала опасными моментами. Единственный гол на 66-й минуте забил нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, который откликнулся на передачу форварда Николя Пепе.
«Арсенал» в четырех матчах набрал 3 очка и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич» (0) – на последней позиции.
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