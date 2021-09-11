Роналду стал третьим самым возрастным бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду оформил дубль в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» и стал одним из самых возрастных бомбардиров клуба в турнире.

Роналду открыл счёт в матче в добавленное к первому тайму время в дебютной игре после возвращения в «Манчестер Юнайтед». Криштиану забил гол в возрасте 36 лет и 218 дней, став третьим возрастным бомбардиром в истории манчестерского клуба, сообщает Gracenote Live.

Видео первого гола Роналду:

Видео второго гола Роналду:

Только Райан Гиггз (39 лет и 86 дней) и Пол Скоулз (37 лет и 304 дня) отличались забитым мячом за «Манчестер Юнайтед» в английской Премьер-лиге в более зрелом возрасте.



После четырёх туров «Манчестер Юнайтед» располагается на 1-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 10-ю баллами в активе. «Ньюкасл Юнайтед» (1) – на 19-м месте.