Футболисты «Сочи» поддержат тяжело больную девочку Мишель Прощенко

Футболисты «Сочи» выйдут на матч седьмого тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» в футболках в поддержку тяжело больной девочки Мишель Прощенко. У ребенка спинальная мышечная атрофия (СМА-1). Родители девочки ведут благотворительный сбор на дорогостоящую генную терапию — Zolgensma.



Матч на стадионе «Фишт» в Сочи состоится 12 сентября, в день рождения Мишель — ей исполнится 2 года. Мама девочки Светлана Прощенко планирует присутствовать на игре вместе с малышкой.



СМА — это генетическое заболевание, связанное с повреждением или отсутствием гена SMN1, отвечающего за функционирование двигательных нейронов спинного мозга. Болезнь носит прогрессирующий характер: сначала отмирают мышцы ног, затем процесс поднимается выше и доходит до органов глотания и дыхания. При этом интеллект больных СМА полностью сохранен. Генная терапия Zolgensma позволяет восстановить в организме отсутствующий ген и остановить развитие болезни.