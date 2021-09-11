Футболисты «Сочи» поддержат тяжело больную девочку Мишель Прощенко

Футболисты «Сочи» выйдут на матч седьмого тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» в футболках в поддержку тяжело больной девочки Мишель Прощенко. У ребенка спинальная мышечная атрофия (СМА-1). Родители девочки ведут благотворительный сбор на дорогостоящую генную терапию — Zolgensma.
Матч на стадионе «Фишт» в Сочи состоится 12 сентября, в день рождения Мишель — ей исполнится 2 года. Мама девочки Светлана Прощенко планирует присутствовать на игре вместе с малышкой.
СМА — это генетическое заболевание, связанное с повреждением или отсутствием гена SMN1, отвечающего за функционирование двигательных нейронов спинного мозга. Болезнь носит прогрессирующий характер: сначала отмирают мышцы ног, затем процесс поднимается выше и доходит до органов глотания и дыхания. При этом интеллект больных СМА полностью сохранен. Генная терапия Zolgensma позволяет восстановить в организме отсутствующий ген и остановить развитие болезни.
- 11 сентября 2021
-
19:41
-
19:29
-
19:23
-
19:20
-
19:18
-
19:10
-
19:08
-
19:01
-
18:55
-
18:53
-
18:53
-
18:52
-
18:51
-
18:46
-
18:38
-
18:34
-
18:29
-
18:26
-
18:23
-
18:17
-
18:08
-
18:06
-
18:00
-
17:54
-
17:47
-
17:42
-
17:27
-
17:27
-
17:23
-
16:56
-
16:56
-
16:51
-
16:46
-
16:46
-
16:39