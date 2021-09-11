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Футболисты «Сочи» поддержат тяжело больную девочку Мишель Прощенко

Футболисты «Сочи» поддержат тяжело больную девочку Мишель Прощенко
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Футболисты «Сочи» выйдут на матч седьмого тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» в футболках в поддержку тяжело больной девочки Мишель Прощенко. У ребенка спинальная мышечная атрофия (СМА-1). Родители девочки ведут благотворительный сбор на дорогостоящую генную терапию — Zolgensma.

Матч на стадионе «Фишт» в Сочи состоится 12 сентября, в день рождения Мишель — ей исполнится 2 года. Мама девочки Светлана Прощенко планирует присутствовать на игре вместе с малышкой.

СМА — это генетическое заболевание, связанное с повреждением или отсутствием гена SMN1, отвечающего за функционирование двигательных нейронов спинного мозга. Болезнь носит прогрессирующий характер: сначала отмирают мышцы ног, затем процесс поднимается выше и доходит до органов глотания и дыхания. При этом интеллект больных СМА полностью сохранен. Генная терапия Zolgensma позволяет восстановить в организме отсутствующий ген и остановить развитие болезни.

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