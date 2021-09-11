Дубль Султонова помог «Торпедо» сыграть вничью с «Факелом»
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Сегодня, 11 сентября, состоялся матч «Торпедо» — «Факел». Встреча 10-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве. Команды сыграли вничью – 2:2.
На 30-й минуте давление гостей сказалось, и нападающий «Факела» Максим Максимов открыл счёт. А на 36-й минуте его одноклубник, полузащитник Роман Акбашев, удвоил преимущество. Но «Торпедо» удалось вернуться в игру. На 71-й минуте полузащитник московского клуба Мухаммад Султонов отыграл один мяч, а на 87-й оформил дубль и установил окончательный счёт.
«Торпедо» в 10 матчах набрало 24 очка и занимает первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. «Факел» (18) – на пятой позиции.
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