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Дубль Султонова помог «Торпедо» сыграть вничью с «Факелом»

Дубль Султонова помог «Торпедо» сыграть вничью с «Факелом»
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Сегодня, 11 сентября, состоялся матч «Торпедо» — «Факел». Встреча 10-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве. Команды сыграли вничью – 2:2.

На 30-й минуте давление гостей сказалось, и нападающий «Факела» Максим Максимов открыл счёт. А на 36-й минуте его одноклубник, полузащитник Роман Акбашев, удвоил преимущество. Но «Торпедо» удалось вернуться в игру. На 71-й минуте полузащитник московского клуба Мухаммад Султонов отыграл один мяч, а на 87-й оформил дубль и установил окончательный счёт.

«Торпедо» в 10 матчах набрало 24 очка и занимает первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. «Факел» (18) – на пятой позиции.

ФНЛ - Первый дивизион. 10-й тур
11 сентября 2021, суббота. 17:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 2
Факел
Воронеж
0:1 Максимов – 30'   0:2 Акбашев – 36'   1:2 Султонов – 71'   2:2 Султонов – 87'
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