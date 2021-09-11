Криштиану Роналду выступил с заявлением после дубля в матче с «Ньюкаслом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал свой дубль в ворота «Ньюкасла» (4:1) в матче 4-го тура английской Премьер-лиги.



«Мое возвращение на «Олд Траффорд» было лишь кратким напоминанием, почему этот стадион называют «Театром мечты». Для меня он всегда был волшебным местом, где можно достичь всего, к чему ты стремишься.

Первый гол Роналду после возвращения в «Манчестер Юнайтед»:

Вместе со всеми моими одноклубниками и этой потрясающей поддержкой болельщиков мы с уверенностью смотрим вперёд и оптимистично настроены, что в конце пути будем праздновать.

Второй гол Роналду в матче:

Я горд вернуться в «Манчестер Юнайтед», а также тем, что снова играю в английской Премьер-лиге, но прежде всего, очень рад помочь команде! Вперед, «Дьяволы»!» — написал Роналду в своём «инстаграме».