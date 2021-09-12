«Бенфика» разгромила «Санта-Клару» благодаря голу украинского форварда Яремчука

11 сентября «Санта-Клара» принимала «Бенфику» в матче 5-го тура чемпионата Португалии. Встреча прошла на стадионе «Эштадиу де Сан Мигел» в городе Понта-Делгада. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Руем Мануэлом Гомешем Коштой из Порту. Матч завершился победой «Бенфики» со счётом 5:0.



На 42-й минуте счёт открыл нападающий Родриго Перейра. На 53-й минуте отличился форвард Дарвин Нуньес. На 58-й минуте полузащитник Рафаэл Силва довёл дело до разгромного. На 62-й минуте Дарвин Нуньес оформил дубль. А на 68-й минуте украинский нападающий Роман Яремчук установил окончательный счёт.



За пять туров «Бенфика» набрала 15 очков и уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии. «Санта-Клара» (4) – на 13-й позиции.