Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бенфика» разгромила «Санта-Клару» благодаря голу украинского форварда Яремчука

«Бенфика» разгромила «Санта-Клару» благодаря голу украинского форварда Яремчука
Комментарии

11 сентября «Санта-Клара» принимала «Бенфику» в матче 5-го тура чемпионата Португалии. Встреча прошла на стадионе «Эштадиу де Сан Мигел» в городе Понта-Делгада. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Руем Мануэлом Гомешем Коштой из Порту. Матч завершился победой «Бенфики» со счётом 5:0.

На 42-й минуте счёт открыл нападающий Родриго Перейра. На 53-й минуте отличился форвард Дарвин Нуньес. На 58-й минуте полузащитник Рафаэл Силва довёл дело до разгромного. На 62-й минуте Дарвин Нуньес оформил дубль. А на 68-й минуте украинский нападающий Роман Яремчук установил окончательный счёт.

За пять туров «Бенфика» набрала 15 очков и уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии. «Санта-Клара» (4) – на 13-й позиции.

Португалия - Примейра. 5-й тур
11 сентября 2021, суббота. 20:00 МСК
Санта-Клара
Понта-Делгада
Окончен
0 : 5
Бенфика
Лиссабон
0:1 Перейра – 42'   0:2 Нуньес – 53'   0:3 Раф. Силва – 58'   0:4 Нуньес – 62'   0:5 Яремчук – 68'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021