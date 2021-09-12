«Эспаньол» — «Атлетико»: составы команд на матч 4-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Эспаньола» и «Атлетико» на матч 4-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» — «Атлетико».

«Эспаньол»: Лопес, Хиль, Калеро, Кабрера, Педроса, Дардер, Морланес, Мелендо, Эмбарба, Видаль, де Томас.



«Атлетико»: Облак, Карраско, Кансеко, Фелипе, Савич, Триппьер, Корреа, Коке, Льоренте, Гризманн, Суарес.

Мадридский «Атлетико» в 3 матчах набрал 7 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Эспаньол» (2) располагается на 16-м месте. Лидером соревнований является «Атлетик» из Бильбао (8). Действующий чемпион страны — «Атлетико».