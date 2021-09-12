Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» сыграл вничью с «Сампдорией» в выездном матче Серии А

«Интер» сыграл вничью с «Сампдорией» в выездном матче Серии А
Комментарии

В матче 3-го тура итальянской Серии А «Сампдория» принимала «Интер». Встреча прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась ничьей со счётом 2:2.

На 18-й минуте встречи счёт открыл защитник «Интера» Федерико Димарко. На 33-й минуте защитник «Сампдории» Майя Йосида сравнял счёт. На 44-й минуте нападающий Лаутаро Мартинес вновь вывел миланский клуб вперёд. В начале второго тайма, на 47-й минуте, защитник хозяев Томмазо Ауджелло установил итоговый счёт встречи.

Миланский «Интер» набрал 7 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Сампдория» (2) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Наполи» (9). Напомним, действующим чемпионом Италии является «Интер».

Италия - Серия А. 3-й тур
12 сентября 2021, воскресенье. 13:30 МСК
Сампдория
Генуя
Окончен
2 : 2
Интер М
Милан
0:1 Димарко – 18'   1:1 Йосида – 33'   1:2 Мартинес – 44'   2:2 Ауджелло – 47'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021