«Интер» сыграл вничью с «Сампдорией» в выездном матче Серии А
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В матче 3-го тура итальянской Серии А «Сампдория» принимала «Интер». Встреча прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась ничьей со счётом 2:2.
На 18-й минуте встречи счёт открыл защитник «Интера» Федерико Димарко. На 33-й минуте защитник «Сампдории» Майя Йосида сравнял счёт. На 44-й минуте нападающий Лаутаро Мартинес вновь вывел миланский клуб вперёд. В начале второго тайма, на 47-й минуте, защитник хозяев Томмазо Ауджелло установил итоговый счёт встречи.
Миланский «Интер» набрал 7 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Сампдория» (2) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Наполи» (9). Напомним, действующим чемпионом Италии является «Интер».
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