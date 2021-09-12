Губернатор Тульской области — о матче с ЦСКА: можно было и победить

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин прокомментировал результат матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — ЦСКА (2:2).



«Как игра? Можно было и победить», — передаёт слова Дюмина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Счёт в матче был открыт уже на 5-й минуте, автором быстрого гола стал Игорь Дивеев. На 18-й минуте «Арсенал» сравнял счёт — Евгений Марков оказался самым расторопным на добивании. На 66-й минуте «Арсенал» вышел вперёд усилиями Ивана Новосельцева. Но на 74-й минуте ЦСКА сравнял счёт, голом отличился вышедший на замену Фёдор Чалов.

Московский ЦСКА в 7 матчах набрал 10 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (5) располагается на предпоследнем, 15-м месте.