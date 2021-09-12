Губернатор Тульской области — о матче с ЦСКА: можно было и победить

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин прокомментировал результат матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — ЦСКА (2:2).
«Как игра? Можно было и победить», — передаёт слова Дюмина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Счёт в матче был открыт уже на 5-й минуте, автором быстрого гола стал Игорь Дивеев. На 18-й минуте «Арсенал» сравнял счёт — Евгений Марков оказался самым расторопным на добивании. На 66-й минуте «Арсенал» вышел вперёд усилиями Ивана Новосельцева. Но на 74-й минуте ЦСКА сравнял счёт, голом отличился вышедший на замену Фёдор Чалов.
Московский ЦСКА в 7 матчах набрал 10 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (5) располагается на предпоследнем, 15-м месте.
- 12 сентября 2021
-
16:55
-
16:48
-
16:41
-
16:38
-
16:18
-
16:17
-
16:15
-
16:15
-
16:09
-
16:00
-
15:54
-
15:36
-
15:30
-
15:29
-
15:25
-
15:19
-
15:06
-
14:50
-
14:50
-
14:37
-
14:35
-
14:14
-
14:10
-
14:05
-
13:53
-
13:41
-
13:30
-
12:58
-
12:54
-
12:50
-
12:40
-
12:22
-
12:00
-
12:00
-
11:53