Болельщик «Спортинга» упал со второго яруса стадиона во время матча с «Порту»

11 сентября «Спортинг» принимал «Порту» в матче 5-го тура чемпионата Португалии. Встреча прошла на стадионе «Жозе Алваладе» в городе Лиссабоне. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Нуну Алмейдой из Монте Горду. Матч завершился ничейным исходом — 1:1.



На 16-й минуте счёт открыл полузащитник «Спортинга» Нуну Сантуш. Во время празднования гола со второго яруса стадиона упал один из болельщиков, сообщает Record. Сотрудники стадиона и экстренная служба «Спортинга» быстро оказали помощь пострадавшему и унесли его на носилках, после чего болельщика доставили в больницу. Сообщается, что фанат покидал арену в сознании. Стадион проводил болельщика овациями.



За пять туров «Спортинг» набрал 11 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Порту» (1) — на второй позиции.