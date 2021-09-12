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Болельщик «Спортинга» упал со второго яруса стадиона во время матча с «Порту»

Болельщик «Спортинга» упал со второго яруса стадиона во время матча с «Порту»
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11 сентября «Спортинг» принимал «Порту» в матче 5-го тура чемпионата Португалии. Встреча прошла на стадионе «Жозе Алваладе» в городе Лиссабоне. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Нуну Алмейдой из Монте Горду. Матч завершился ничейным исходом — 1:1.

На 16-й минуте счёт открыл полузащитник «Спортинга» Нуну Сантуш. Во время празднования гола со второго яруса стадиона упал один из болельщиков, сообщает Record. Сотрудники стадиона и экстренная служба «Спортинга» быстро оказали помощь пострадавшему и унесли его на носилках, после чего болельщика доставили в больницу. Сообщается, что фанат покидал арену в сознании. Стадион проводил болельщика овациями.

За пять туров «Спортинг» набрал 11 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Порту» (1) — на второй позиции.

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