Фати согласился подписать новый контракт с «Барселоной»

Испанский нападающий Ансу Фати готов продлить контракт с «Барселоной». 18-летний футболист уже проинформировал клуб о своём решении, сообщает Mundo Deportivo.
Действующий контракт футболиста истекает в конце нынешнего сезона. Каталонский клуб уже ведёт переговоры с игроком о переподписании.
1 сентября стало известно, что Фати будет выступать за «Барселону» под номером 10, который ранее принадлежал Лионелю Месси.
Напомним, Фати получил тяжёлую травму колена в ноябре 2020 года в матче с «Бетисом». Сообщалось, что восстановление займёт 4 месяца. Однако различные процедуры, которые проводились для успешного восстановления Фати после травмы, оказались бесполезны.
Таким образом, испанский нападающий пропустил остаток сезона, а также не сыграл за национальную сборную на чемпионате Европы, который проходил летом 2021 года.
Фати — воспитанник «Барселоны». Он стал игроком основной команды в 2019 году. С 2020 года нападающий вызывается в сборную Испании.
- 12 сентября 2021
-
18:24
-
18:22
-
18:10
-
18:04
-
17:58
-
17:45
-
17:40
-
17:25
-
17:25
-
17:21
-
17:09
-
16:55
-
16:48
-
16:41
-
16:38
-
16:18
-
16:17
-
16:15
-
16:15
-
16:09
-
16:00
-
15:54
-
15:36
-
15:30
-
15:29
-
15:25
-
15:19
-
15:06
-
14:50
-
14:50
-
14:37
-
14:35
-
14:14
-
14:10
-
14:05