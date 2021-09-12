Фати согласился подписать новый контракт с «Барселоной»

Испанский нападающий Ансу Фати готов продлить контракт с «Барселоной». 18-летний футболист уже проинформировал клуб о своём решении, сообщает Mundo Deportivo.

Действующий контракт футболиста истекает в конце нынешнего сезона. Каталонский клуб уже ведёт переговоры с игроком о переподписании.

1 сентября стало известно, что Фати будет выступать за «Барселону» под номером 10, который ранее принадлежал Лионелю Месси.

Напомним, Фати получил тяжёлую травму колена в ноябре 2020 года в матче с «Бетисом». Сообщалось, что восстановление займёт 4 месяца. Однако различные процедуры, которые проводились для успешного восстановления Фати после травмы, оказались бесполезны.

Таким образом, испанский нападающий пропустил остаток сезона, а также не сыграл за национальную сборную на чемпионате Европы, который проходил летом 2021 года.

Фати — воспитанник «Барселоны». Он стал игроком основной команды в 2019 году. С 2020 года нападающий вызывается в сборную Испании.