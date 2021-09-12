Индзаги прокомментировал ничейный результат в матче с «Сампдорией»
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Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги подвёл итоги матча с «Сампдорией». Встреча завершилась со счётом 2:2.
«Есть сожаления, потому что это была как раз та игра, в которой мы должны были выигрывать. Наша команда дважды выходила вперёд, но затем пропускала. Мы играли с хорошим коллективом, который был отлично организован. Вдобавок было жарко, а поле находилось не в лучшем состоянии», — цитирует Индзаги Football Italia.
Напомним, в двух предыдущих сезонах «Интером» руководил Антонио Конте. В прошлом месяце команда впервые за 10 лет завоевала титул чемпиона Италии, после чего тренер сенсационно покинул клуб. Сообщалось, что руководство нерадзурри решило сократить бюджет, что пошло вразрез с желанием Конте усилить состав.
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