Индзаги прокомментировал ничейный результат в матче с «Сампдорией»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги подвёл итоги матча с «Сампдорией». Встреча завершилась со счётом 2:2.

«Есть сожаления, потому что это была как раз та игра, в которой мы должны были выигрывать. Наша команда дважды выходила вперёд, но затем пропускала. Мы играли с хорошим коллективом, который был отлично организован. Вдобавок было жарко, а поле находилось не в лучшем состоянии», — цитирует Индзаги Football Italia.

Напомним, в двух предыдущих сезонах «Интером» руководил Антонио Конте. В прошлом месяце команда впервые за 10 лет завоевала титул чемпиона Италии, после чего тренер сенсационно покинул клуб. Сообщалось, что руководство нерадзурри решило сократить бюджет, что пошло вразрез с желанием Конте усилить состав.