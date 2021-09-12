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Черышев получил травму в матче с «Осасуной»

Черышев получил травму в матче с «Осасуной»
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Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев получил травму колена в матче 4-го тура испанской Примеры с «Осасуной». «Валенсия» одержала победу в данной встрече со счётом 4:1.

В добавленное к первому тайму время, держась за колено, Черышев попросил замену и покинул поле из-за травмы. Его заменил Димитри Фулкье.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Денис Черышев провёл четыре матча за «летучих мышей» и отдал одну результативную передачу. Контракт россиянина с клубом действует до июня 2022 года.

После четырёх сыгранных туров в чемпионате Испании «Валенсия» располагается на 1-м месте с 10 очками в активе. «Осасуна» на 9-м месте, у неё 5 очков.

В 5-м туре «Валенсия» дома сыграет с мадридским «Реалом». Встреча состоится 19 сентября.

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