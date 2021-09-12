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«Динамо» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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Макаров забил свой первый гол за московское «Динамо». Он проводит пятый матч за клуб

Макаров забил свой первый гол за московское «Динамо». Он проводит пятый матч за клуб
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Полузащитник «Динамо» Денис Макаров забил первый гол за московскую команду. Это произошло в первом тайме матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом». Россиянин проводит пятый матч за клуб.

Макаров дальним ударом открыл счёт на 13-й минуте игры. В данный момент «Динамо» выигрывает у нижегородской команды со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Напомним, бывший полузащитник «Рубина» Денис Макаров летом подписал контракт с московским «Динамо». Макаров перешёл в «Рубин» в январе 2020 года, а до этого защищал цвета «Нефтехимика» и «Оренбурга». В прошлом сезоне 23-летний хавбек принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил семь мячей и отдал одну голевую передачу. Ранее в сезоне Денис провёл четыре матча в РПЛ и результативными действиями не отметился.

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