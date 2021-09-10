Макаров рассказал, что ему не нравилось на тренировках Слуцкого в «Рубине»

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров рассказал о тренировочных методах Леонида Слуцкого в «Рубине». Футболист заявил, что тренер всегда подсуживал одной из команд на игровых тренировках.

«Это был обычный футбол, например, 5 на 5. Леонид Викторович, если выбрал одну команду, то начинает за неё топить. Все фолы, любые ауты — он никогда ничего не даёт. А ты играешь в другой команде, и он всё время начинает подсуживать им, а ты злишься и проигрываешь.

Конфликты с «судейством» часто бывали на тренировках. Один раз Слуцкий даже меня выгнал за то, что я ему отвечал. Ему это не нравилось. Как отвечал? Просто орал на него, что это нечестно», — сказал Макаров в «Коммент.Шоу».

Напомним, бывший полузащитник «Рубина» Денис Макаров летом подписал контракт с московским «Динамо». Макаров перешёл в «Рубин» в январе 2020 года, а до этого защищал цвета «Нефтехимика» и «Оренбурга». В прошлом сезоне 23-летний хавбек принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил семь мячей и отдал одну голевую передачу. В этом сезоне Денис провёл пять матчей в чемпионате и результативными действиями не отметился.