33-летний футболист «Страсбурга» упал на газон во время игры с «Лионом», его увезли с поля

Полузащитник «Страсбурга» Димитри Льенар в матче 5-го тура Лиги 1 с «Лионом» (1:3) упал на газон. При этом футболист не находился с мячом. 33-летний француз не смог самостоятельно покинуть поле, его увезли.

На данный момент о состоянии здоровья игрока ничего не сообщается. Эпизод произошёл в добавленное ко второму тайму время.

Напомним, в матче 5-го тура французской Лиги 1 «Лион» у себя дома переиграл «Страсбург». Встреча проходила на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе и завершилась со счётом 3:1. Единственный мяч гостей забил сенегальский полузащитник Хабиб Диалло с пенальти на 96-й минуте.

«Лион» набрал восемь очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. «Страсбург» с четырьмя очками остался на 13-й позиции.