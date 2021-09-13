Футболист из чемпионата Нидерландов сломал челюсть, когда ел морковку
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Шведский футболист, играющий за команду «Херенвен» (Нидерланды), Рами Каиб выбыл из строя на несколько недель после того, как сломал челюсть, съев морковку.
«Кайб получил сильный удар в челюсть во время игры некоторое время назад. Он просто продолжал тренироваться и, конечно, есть. Ну, он съел морковку, и эта морковка оказалась довольно твёрдой. И тут, треск — сломанная челюсть», — приводит слова одного из репортёров Voetbalzone.
Рами Каиб принял участие в первых двух матчах команды в этом сезоне. Точный срок его восстановления пока не сообщается.
«Херенвен» после четырёх туров Эредвизии идёт на четвёртом месте, имея в своём активе семь очков. Лидирует в таблице «ПСВ» (12). В следующем туре «Херенвен» на своём поле примет «Фортуну».
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