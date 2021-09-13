Футболист из чемпионата Нидерландов сломал челюсть, когда ел морковку

Шведский футболист, играющий за команду «Херенвен» (Нидерланды), Рами Каиб выбыл из строя на несколько недель после того, как сломал челюсть, съев морковку.

«Кайб получил сильный удар в челюсть во время игры некоторое время назад. Он просто продолжал тренироваться и, конечно, есть. Ну, он съел морковку, и эта морковка оказалась довольно твёрдой. И тут, треск — сломанная челюсть», — приводит слова одного из репортёров Voetbalzone.

Рами Каиб принял участие в первых двух матчах команды в этом сезоне. Точный срок его восстановления пока не сообщается.

«Херенвен» после четырёх туров Эредвизии идёт на четвёртом месте, имея в своём активе семь очков. Лидирует в таблице «ПСВ» (12). В следующем туре «Херенвен» на своём поле примет «Фортуну».